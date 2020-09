Plan de relance: les maires craignent une "fragilisation" de leurs ressources

Les maires redoutent que le plan de relance, présenté jeudi en Conseil des ministres, provoque une "fragilisation" de leurs ressources avec la baisse prévue des impôts de production, exigeant les moyens "de jouer pleinement leur rôle", a indiqué mercredi l'AMF.

"Il est impératif de préserver les ressources locales pour maintenir l'action locale de soutien aux entreprises, aux commerces de proximité, aux artisans et les services à la population", a souligné l'Association des maires de France (AMF) dans un communiqué.

Selon elle, la baisse annoncée des impôts de production à partir de l'année prochaine entraînera des pertes de recettes pour les communes.

"L'annonce du gouvernement de 3,3 milliards de suppression d'impôts économiques, intervenant après la suppression de la taxe d'habitation (23 milliards), constitue un élément de fragilisation de leurs ressources et de leur autonomie fiscale", a prévenu l'AMF.

Ces 3,3 milliards correspondent à la baisse des impôts payés par les entreprises.

"Au total, c'est plus de 34 milliards de ressources remises en cause, soit dix mois d'investissement du bloc communal et plus d'un quart des recettes de fonctionnement", a détaillé l'AMF, reprochant au gouvernement de réduire les impôts de production "sous couvert de plan de relance".

Les maires estiment que "d'autres solutions existent" comme des "allègements de fiscalité (qui) peuvent, par exemple, être compensés par le transfert au bloc communal des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'État sur la fiscalité locale".

"Ce transfert, dont le montant équivaut à la compensation prévue par le gouvernement, permettrait de préserver l'autonomie financière du bloc communal", a souligné l'association.

La semaine dernière, lors de l'Université d'été du Medef, Jean Castex avait détaillé les modalités de la baisse annoncée de 20 milliards d'euros des impôts de production sur les deux prochaines années, dans le cadre du plan de relance de 100 milliards d'euros.

Cette baisse passera par une "division par deux" de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), via la suppression de la part de cette taxe qui revient actuellement aux régions, a expliqué le Premier ministre.