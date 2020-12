Plan de relance : "les aides seront là tant qu'il y aura des entreprises fermées", assure le rapporteur du Budget

Le député LREM Laurent Saint-Martin estime qu'"une dizaine de milliards d'euros supplémentaires" sont nécessaires pour aider les entreprises en difficulté.

Le rapporteur général du Budget à l'Assemblée Laurent Saint-Martin, le 12 octobre 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Alors que le budget 2021 sera examiné en deuxième lecture dès lundi dans l'hémicycle, le rapporteur général du Budget à l'Assemblée, Laurent Saint-Martin (LREM), a jugé jeudi 10 décembre sur RTL qu'"une dizaine de milliards d'euros supplémentaires" étaient nécessaires pour aider les entreprises en difficulté face à la pandémie. " L'Etat français a été au rendez-vous depuis le début de cette crise " concernant les aides aux entreprises et secteurs en difficulté, a estimé le député LREM du Val-de-Marne, également rapporteur général de la commission des Finances de l'Assemblée nationale. "J'estime le besoin aujourd'hui à une dizaine de milliards d'euros supplémentaires et je souhaite que le gouvernement puisse répondre rapidement, d'ici la fin de semaine, à cette possibilité-là", a-t-il pousuivi.

En effet, " le virus ne va pas s'arrêter au 31 décembre, or nous votons des budgets par année civile ", a expliqué Laurent Saint-Martin. Rappelant que "c'est au gouvernement de proposer la dépense publique que le Parlement lui autorise à faire", il "demande à ce que le gouvernement fasse bien attention à ce que les premières semaines de l'année 2021 soient bien couvertes par ces mêmes mesures d'urgence". "Le projet de loi va revenir à l'Assemblée nationale, nous allons le rediscuter la semaine prochaine et je demande à ce que le gouvernement puisse remettre de l'argent pour ces restaurateurs, pour ces entreprises qui sont particulièrement en difficulté", a-t-il ajouté.

" Tant que le pays obligeait la fermeture d'un certain nombre d'activités, les aides seront là pour les entreprises fermées ", a-t-il par ailleurs assuré, expliquant qu'il fallait accompagner le redémarrage des activités. "C'est là où le plan de relance commencera à prendre tous ses effets", a expliqué Laurent Saint-Martin. Selon lui, "le 'quoiqu'il en coûte' (engagement pris par Emmanuel Macron pour aider les Français et les entreprises à traverser la crise, ndlr) n'est pas un puit sans fond puisque nous maitrisons et pilotons la dépense publique. L'argent sera dépensé jusqu'en 2022 puisque le plan de relance a été voté pour deux ans donc nous aurons cette faculté à accompagner l'ensemble du tissu économique et notamment celui qui doit aller chercher l'économie de demain, c'est-à-dire les emplois d'après-demain, celui-là doit être accompagné pour encore au moins deux ans", souligne le député.

Adopté modifié mardi par le Sénat dominé par l'opposition de droite, le projet de budget hors norme pour 2021 - du fait du Covid-19 et des milliards du plan de relance - avait été sans surprise rejeté mercredi par les 14 sénateurs et députés réunis en Commission mixte paritaire (CMP). Le texte doit être soumis vendredi à l'examen de la commission des finances de l'Assemblée, avant d'être examiné en séance à partir de lundi prochain, dans l'objectif d'une adoption définitive d'ici au 18 décembre.