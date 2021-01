Plan de relance: le volet industriel "très en avance" (directeur DGE)

Le volet industriel du plan de relance est "très en avance" sur ce qui était attendu et le programme de soutien prévu d'ici fin 2022 devrait être bouclé dès mars prochain, a indiqué vendredi le directeur général des entreprises Thomas Courbe.

"Pour la partie industrielle (...) on est très, très en avance puisqu'on va avoir réalisé ce qu'on avait prévu de faire d'ici fin 2022, en mars cette année", a-t-il expliqué, en présentant le bilan annuel de la DGE.

Le plan de relance comporte toute une série d'aides, à la fois pour soutenir la modernisation de secteurs comme l'automobile et l'aéronautique, et plus largement pour aider des projets de relocalisation, d'investissements industriels ou la numérisation des PME-TPE.

Compte tenu de l'avancement, "on va augmenter les moyens financiers dédiés à ces parties du plan de relance pour pouvoir continuer à aller plus loin que ce qu'on avait prévu", a dit M. Courbe.

Parallèlement à l'adaptation des dispositifs de crise existants, la DGE réfléchit aux "accompagnements nécessaires (...) cette année, notamment en période de sortie de crise" pour les secteurs en difficulté, a-t-il ajouté.

Les projets d'investissements industriels ont suscité 6.500 dossiers, la numérisation environ 7.000 dossiers et la relocalisation 1.000 dossiers, a-t-il précisé.

S'agissant des dossiers d'investissements, la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher avait indiqué qu'à la mi-décembre, 599 projets ont été validés représentant 550 millions d'euros d'aides publiques attribuées pour un total de 2,5 milliards d'euros d'investissements industriels, a-t-on rappelé à Bercy.

Un autre axe de la DGE en 2020 a été le renforcement de la sécurité économique des entreprises considérées comme stratégiques, a dit M. Courbe.

La DGE a constaté une augmentation des "tentatives de prédation" durant les trois premiers mois du confinement au printemps dernier avec un doublement du nombre d'alertes mensuelles, a-t-il expliqué.

"Nos dispositifs de protection ont bien marché, puisque quand il s'agissait d'entreprises stratégiques qu'on souhaite protéger, on a réussi à chaque fois à répondre à la menace et à ce qu'elle n'aille pas au bout", a-t-il souligné.