Plan de relance: le contre-projet à 132 milliards dès 2021 des députés LFI

300.000 emplois jeunes, extension du RSA...: les députés LFI ont présenté mardi un contre-projet au plan de relance du gouvernement, avec une batterie de mesures d'un coût de 132 milliards d'euros dès 2021 et qui font la part belle à une politique économique de la demande.

"Ce contre-budget, c'est notre plan de finances rectificatif en opposition à celui du gouvernement", a expliqué le député Eric Coquerel qui a descendu en flammes la politique économique et sanitaire de l'exécutif.

"Ils ne font que des erreurs. Tout ce qu'ils ont mis en place, ce sont des mots, de la communication", a-t-il estimé lors d'une conférence de presse.

Sans surprise, le projet des députés LFI est centré sur une politique économique de la demande par opposition à la politique de l'offre promue par le gouvernement dans son plan de relance estimé à 100 milliards d'euros.

"On met de l'argent dans les entreprises en espérant qu'elles vont sauvegarder l'emploi (...) sans regarder si elles versent des dividendes, licencient tout en faisant des profits", a dénoncé le député de Seine-Saint-Denis.

Sur le front de l'emploi, ce contre-budget prévoit de créer 300.000 emplois jeunes, avec des contrats de cinq ans, dont 100.000 fléchés vers l'éducation.

La fin de la réforme de l'assurance-chômage et une année blanche dans le calcul des droits au chômage pour les intérimaires et pour les "extras" de l'hôtellerie et de la restauration sont également préconisées. Le coût de ces mesures est estimé à 15,7 milliards.

Le coeur du projet concerne l'écologie et la lutte contre la pauvreté.

Pour la première, un train de mesures de 53,8 milliards d'euros est programmé. Pour le "cancer" de la pauvreté, les députés LFI prévoient de consacrer 43,7 milliards d'euros en relevant par exemple les minimas sociaux au seuil de pauvreté et en étendant le RSA aux jeunes de 18 ans.

Pour la santé, sont prévus la gratuité des masques, des recrutements massifs à l'hôpital et dans les Ehpad et une augmentation de 300 euros pour tous les soignants.

Réintroduction de l'impôt sur la fortune, taxe sur les dividendes, sur les transactions sur les actions et les autres produits dérivés, suppression des niches fiscales anti-écologiques et politique de lutte contre l'évasion fiscale: selon Sabine Rubin, l'argent nécessaire au financement de ce plan sera puisé dans la poche des "entreprises et chez les plus riches".