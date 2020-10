Plan de relance : Laurent Berger déplore l'abscence de mesures spécifiques pour les plus modestes

Le secrétaire général de la CFDT prône également une augmentation du RSA et son extension aux moins de 25 ans.

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, en juillet 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a déploré lundi sur BFMBusiness l'absence de mesures gouvernementales spécifiques pour les ménages plus modestes. "Les chiffres de la pauvreté sont effrayants. Il y a presque 10 millions de personnes dans le pays en situation de pauvreté. (...) La pauvreté est le maillon faible du plan de relance . Il manque des mesures qui aident la demande des ménages les plus modestes. Il faut des actes concrets et des mesures d'urgence de lutte contre la pauvreté", a déclaré le leader syndical.

Parmi les mesures possibles, Laurent Berger a évoqué l'augmentation du RSA qui, selon lui "a décroché" par rapport au niveau du Smic et son extension aux moins de 25 ans . "Il faut qu'il soit a minima à 60% du niveau du Smic. Il faut aussi un RSA pour les jeunes (...) qui ne peuvent pas être laissés sans ressource", a ajouté le syndicaliste.

Le secrétaire général de la CFDT a également évoqué de nouveau l'idée d'un " chèque relance pour les plus modestes " qui "pourrait être orienté vers une aide à la consommation" et qui "pourrait permettre aussi des aides au logement".

Selon le leader syndical, il faudrait également réfléchir à la "répartition des richesses" dans le pays. "Là, il y a un vrai enjeu. Il y a un certain nombre de choix fiscaux à opérer. Toutes les études montrent que les très très hauts revenus ont vu leurs revenus augmenter quand ceux qui sont en situation de pauvreté ont vu leur situation se dégrader. (...) Il y a un enjeu démocratique. Si on veut que la société n'implose pas, il faut que l'on s'occupe un peu plus des gens en situation difficile", a-t-il souligné.