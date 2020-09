Plan de relance: la CPME vigilante sur l'exécution et le soutien aux plus petites entreprises

Le succès du plan de relance tiendra beaucoup à sa bonne "exécution", a jugé jeudi François Asselin, le président de la CPME, qui sera "vigilant" sur le fléchage effectif des aides aux petites et moyennes entreprises (PME).

"Tout l'enjeu du plan ce sera sa méthode d'exécution. Les moyens sont là, c'est dans la mise en oeuvre qu'on verra si les résultats sont là", a indiqué le président de la CPME à l'AFP.

Alors que le Premier ministre Jean Castex a assuré qu'"au moins un quart" des 100 milliards d'euros du plan de relance seront fléchés vers les PME et les très petites entreprises (TPE), François Asselin rappelle que les PME "représentent près de 50% de l'emploi salarié en France et plus de 90% des entreprises".

"Cela remet en perspective les annonces par rapport au poids réel des PME dans l'économie", a-t-il ajouté.

La CPME est globalement satisfaite des moyens débloqués dans le plan de relance, en particulier la baisse pérenne des impôts de production qui va améliorer la compétitivité des entreprises.

Mais "ce dont ont besoin les entreprises c'est de l'activité, de la compétitivité, de l'efficacité et de la simplicité", a-t-il prévenu.

"La baisse des impôts de production c'est important mais si les entreprises n'ont pas de boulot, ce ne va servir à rien", a-t-il insisté, citant notamment le cas des traiteurs, qui à l'image de nombreux professionnels de l'évènementiel n'ont pas pu reprendre une activité normale du fait de la persistance de l'épidémie de Covid-19.

Par ailleurs, si le plan de relance vise à préparer la France de 2030, le président de la CPME estime qu"on ne pourra pas relancer (l'économie) avec des entreprises moribondes".

Et il demande au gouvernement de poursuivre le soutien aux entreprises mis en place durant le confinement, par exemple via un étalement du remboursement des dettes contractées depuis le début de la crise sur 7 ou 10 ans.