Plan de relance: feu vert du Parlement français à une réforme budgétaire-clé de l'UE

Le Parlement français a approuvé jeudi la réforme du budget de l'Union européenne permettant notamment à l'UE de financer son plan de relance face à la crise du Covid-19, dont la France est le 3ème bénéficiaire.

Le texte voté la semaine dernière par les députés ayant été adopté par les sénateurs, il est donc validé par le Parlement.

Il permet à la France de ratifier l'accord de juillet 2020 réformant le cadre budgétaire de l'UE et lui permettant d'emprunter en commun pour financer les plans anti-crise des pays membres.

Cet accord dit "ressources propres" avait été finalement entériné par les 27 le 14 décembre, mais reste soumis à des ratifications nationales.

Il permet en particulier à la Commission européenne d'emprunter 750 milliards d'euros sur les marchés, une décision inédite destinée à soutenir les plans de relance nationaux massifs.

Le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune a souligné devant les sénateurs "les conditions de financement très favorables" permises par cette mutualisation européenne, en comparaison avec des financements purement nationaux.

M. Beaune s'est plus largement félicité de "l'avancée extrêmement positive" que constitue cet accord qui permet une "réponse solidaire" de l'UE à la crise sanitaire.

La France, où le plan européen doit contribuer à financer 40 des 100 milliards du plan de relance, en est le troisième bénéficiaire après l'Italie et l'Espagne.

Lors des débats, sénateurs comme députés ont toutefois souvent déploré que cet accord se soit fait au prix de rabais consentis à plusieurs pays dits "frugaux" comme l'Autriche, le Danemark, la Suède ou les Pays-Bas, que d'autres Etats membres dont la France doivent compenser.

Certains parlementaires ont aussi souligné le flou entourant encore les nouvelles ressources propres de l'UE (contribution plastique, taxe sur les géants du numérique etc.) destinées à rembourser les emprunts européens.

Le sénateur socialiste Jean-Yves Leconte s'est aussi inquiété du "risque de décrochage" qui pèse sur l'UE malgré ce plan de relance, face à des programmes encore plus massifs aux Etats-Unis ou en Chine.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, le député LR Michel Herbillon avait exprimé la semaine dernière un "soutien vigilant et exigeant", ajoutant "qu'on ne peut pas être euphorique quand on parle d'emprunt, de dette et de taxes".

Dans un communiqué commun, l'ensemble des groupes parlementaires de la majorité affirment que "ce plan inédit va améliorer concrètement la vie des Françaises et des Français", sans peser sur les impôts des ménages grâce aux nouvelles ressources propres du budget européen.

"Seul l'échelon européen permet de répondre à la violence de la crise que nous traversons", estime aussi Christophe Castaner, patron du groupe LREM à l'Assemblée.