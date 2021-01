Plan de relance en Auvergne-Rhône-Alpes: les métropoles déplorent leur mise à l'écart

Les présidents des quatre métropoles d'Auvergne-Rhône-Alpes ont réclamé au préfet de région, vendredi, d'être associés au plan de relance signé récemment avec l'État par l'exécutif régional que dirige Laurent Wauquiez.

"Les présidents des quatre métropoles s'étonnent et s'inquiètent, dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel, de ne pas être associés, au même titre que les élus régionaux, à l'élaboration de ce plan de relance et des enveloppes territoriales allouées", écrivent-ils dans un communiqué qui fait état d'un courrier adressé ce vendredi au préfet de région, Pascal Mailhos.

Ce courrier a été cosigné par Bruno Bernard, président EELV de la Métropole de Lyon, Christophe Ferrari (ex-PS), président de Grenoble-Alpes Métropole, Gaël Perdriau, président LR de Saint-Étienne Métropole et Olivier Bianchi, président PS de Clermont Auvergne Métropole.

Le plan de relance État-Région signé le 16 janvier par M. Wauquiez et le Premier ministre Jean Castex, prévoit 3 milliards d'euros d'investissements communs dans les deux ans à venir selon l'exécutif régional.

"Il précise que les enveloppes budgétaires seront décidées début février, avant la consultation des élus et territoires qui aura lieu courant février", regrettent les présidents des métropoles.

Ils jugent "indispensable que l'État garantisse, par son pilotage attentif, et la bonne complémentarité de toutes les collectivités, le déploiement équilibré du contrat de plan État-Région (qui doit être signé en mai, NDLR) à l'échelle régionale, et ce de façon urgente, avant toute tentative de répartition de l'enveloppe territoriale", martèlent les élus en réclamant une réunion "dans les jours à venir" avec M. Wauquiez et le préfet.

Le 17 janvier, le chef de file de l'opposition socialiste au conseil régional et maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, avait déjà déploré que les métropoles et agglomérations aient été "totalement zappées", en reprochant au président LR de la région d'avoir signé "seul" avec l'État.