Plan de relance de l'UE : la France bénéficiera de 40 milliards d'euros de subventions

Invité de France Info , le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a indiqué que le plan de relance de l'Union européenne bénéficierait à hauteur de 40 milliards d'euros à la France. Mais cette aide devra accélérer l'adoption de réformes structurelles telles que la réforme des retraites.

Bruno Le Maire à Matignon le 17 juillet 2020. ( AFP / Bertrand GUAY )

L'accord sur le plan de relance signé mardi à l'aube par les 27 États membres de l'UE est l'"acte de naissance d'une nouvelle Europe", a réagi le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire.

Cette Europe nouvelle sera "plus solidaire, plus verte et puis, plus franco-allemande", selon M. Le Maire, qui a rappelé sur la radio France Info que "pour la première fois de son histoire, l'Europe accepte de lever de la dette en commun".

"Au lieu de lever de l'argent chacun de son côté sur le marché, vous rassemblez l'ensemble des États en tenant compte de la situation économique meilleure de certains États. Cela permet de baisser les taux d'intérêt. Ça s'appelle la solidarité financière. " Un principe qu'il a été compliqué de faire accepter par les États dits "frugaux". "Je n'ai aucun reproche à leur faire. C'est une concession majeure de la part de ces États."

La France devrait bénéficier de ce plan à hauteur de 40 milliards d'euros. "Ce sera de l'argent immédiatement disponible. La relance c'est maintenant. Ce montant sera directement intégré à notre plan de relance de 100 milliards d"euros. On va pouvoir engager des dépenses dès 2020 qui pourront être financées par cet argent européen."

"Oui il faut une réforme des retraites"

La question du financement de cet argent européen fait redouter, notamment à droite, l'émergence de nouveaux impôts européens. Une solution que rejette Bruno Le Maire. "Il faut faire payer ceux qui veulent bénéficier de ce marché unique. Par exemple avec une taxe carbone aux frontières de l'UE."

Néanmoins, à l'échelle nationale, l'acceptation de ces aides doit acter la mise en place de réformes structurelles de l'État comme la réforme du régime des retraites et du marché du travail. " Quand on emprunte en commun, c'est légitime que chacun se mette au bon niveau économique. Oui il faut une réforme des retraites pour que chacun puisse tenir compte de l'allongement de la durée de vie et de la situation économique. On ne nous impose rien, c'est un choix souverain. On a fait le choix de l'intégration européenne.