Plan de relance de l'UE: l'"acte de naissance d'une nouvelle Europe", selon Le Maire

L'accord sur le plan de relance signé mardi à l'aube par les 27 Etats membres de l'UE est l'"acte de naissance d'une nouvelle Europe", selon le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, qui a assuré ne faire "aucun reproche" aux Etats dits "frugaux".

Cette Europe nouvelle sera "plus solidaire, plus verte et puis, plus franco-allemande", selon M. Le Maire, qui a rappelé sur la radio Franceinfo que "pour la première fois de son histoire, l'Europe accepte de lever de la dette en commun".

"Cet accord doit tout ou presque à la volonté de la France et de l'Allemagne, à la volonté du président de la République (française) et de la chancelière allemande", a insisté le ministre, qui a qualifié le sommet de Bruxelles de "négociation marathon, épuisante".

Au vu des tensions internationales, "il faut que l'Europe puisse décider aussi fort que ce matin, mais plus rapidement", a encore déclaré Bruno Le Maire, rappelant le souhait de la France de passer à la majorité qualifiée au niveau européen pour les questions ayant trait à la fiscalité.

Concernant les difficultés soulevées par les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède, qui voulaient plus de prêts et moins de subventions dans le plan, et qui ont été à l'origine de très vifs différends lors des négociations, le ministre de l'Economie français a assuré ne faire "aucun reproche à ces quatre Etats".

Il a estimé que "ce serait très malvenu", alors qu'"ils ont fait une concession majeure" en acceptant pour la première fois de lever de la dette en commun au niveau des 27 Etats membres de l'UE.

Le plan de relance européen, âprement négocié de vendredi à tôt mardi matin, prévoit 750 milliards d'euros d'aide pour sortir l'UE du marasme économique provoqué par la pandémie de Covid-19.

Ils sont finalement répartis en 390 milliards de subventions et 360 de prêts, alors que la France et l'Allemagne voulaient initialement 500 milliards de subventions et 250 milliards de prêts.