Plan de relance: Castex fixe l'objectif de 160.000 emplois créés en 2021

Jean Castex lors d'une visite à un établissement scolaire à Châteauroux, le 1er septembre 2020 ( POOL / Guillaume SOUVANT )

Le Premier ministre Jean Castex a indiqué jeudi que l'objectif du plan de relance de l'économie était de créer 160.000 emplois en 2021 et prioritairement de "lutter contre le chômage".

"J'espère que le plan de relance en 2021 créera 160.000 emplois. C'est notre objectif", a-t-il déclaré sur RTL.

Matignon avait précédemment évoqué le chiffre de 200.000 emplois créés par le plan.

"On a des chiffres qui disent plus", a-t-il ajouté, mais "c'est pas le genre de la maison de faire des rodomontades et de dire qu'on va inverser des courbes", a-t-il souligné, en référence à l'objectif qu'avait fixé François Hollande durant son quinquennat.

Interrogé sur les critiques accusant le gouvernement de faire des cadeaux aux entreprises, M. Castex a au contraire fait valoir que "ce plan est un cadeau à la France pour "relancer l'économie et lutter contre le chômage; c'est l'objectif prioritaire de ce plan".

Selon lui, la crise sanitaire du coronavirus et ses conséquences sur l'économie vont faire perdre à la France "100 milliards de richesse nationale", et aboutir à "un taux de chômage qui explose".

"Il s'agit tout simplement de reconstituer" cette richesse nationale, en "réinjectant massivement de l'argent dans l'économie, pour que l'économie et les entreprises repartent. Si les entreprises repartent, il y a moins de chômage, il y a plus d'emploi", a-t-il résumé.

Dans sa lutte contre le chômage, le gouvernement entend "se donner des outils de suivi transparents auxquels auront accès la représentation nationale, les partenaires sociaux". "Le dialogue social est fondamental dans cette période et nous allons essayer de gagner cette partie, on va la gagner", a-t-il lancé.

Selon l'Insee, le produit intérieur brut a chuté de 13,8% au deuxième trimestre de 2020 en raison du confinement. Le Premier ministre a précisé que les prévisions de croissance seraient connues d'ici trois semaines maximum.

ggy/cs/shu