Plan de relance : Arnaud Montebourg dénonce "l'absence de sujets humains"

L'ancien ministre socialiste du Redressement productif Arnaud Montebourg. ( AFP / JEFF PACHOUD )

L'ancien ministre socialiste du Redressement productif Arnaud Montebourg brocarde dans un entretien à Marianne le plan de relance du gouvernement, à ses yeux "responsable de non-assistance à Français en danger" en raison de "l'absence de sujets humains", comme le logement et l'alimentation.

"Aujourd'hui, en France, 10 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté , les files des soupes populaires s'allongent", constate Arnaud Montebourg, qui s'était mis à l'écart de la vie politique après son échec à la primaire socialiste de 2017 face à Benoît Hamon. "Or le plan de relance ne traite presque pas de cette question - seulement 0,8 sur 100 milliards annoncés ", tacle l'ancien ministre du gouvernement Valls. "Le gouvernement est ici responsable de non-assistance à Français en danger", ajoute-t-il.

Selon le socialiste, les sujets "humains" sont "absents de ce plan : la nourriture, le logement et la reconversion de ceux qui vont perdre leur emploi". Il propose une "garantie de revenu maintenu en contrepartie d'une formation et d'un emploi futur pour celles et ceux qui vont devoir se reconvertir", "racheter certains hôtels en difficulté pour les convertir en logement" ou encore "instaurer des tickets alimentaires ciblant l'agriculture biologique pour la soutenir".

Concernant le volet de l'offre, Arnaud Montebourg est critique sur les 120 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat aux entreprises, qui vont créer "des entreprises zombies" qui ne pourront pas les rembourser et ont plutôt besoin de "fonds propres".

Par ailleurs, tout comme Lionel Jospin récemment, Arnaud Montebourg a réservé des louanges à La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, estimant que le parti "a tiré les leçons du précédent quinquennat" dans une "critique sévère, mais qui correspond à une part de réalité". "À gauche, il est évident qu'il faut solder le quinquennat Hollande", ajoute-t-il, alors que l'ancien président a estimé que le projet de Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas "rassembler" une majorité de Français.