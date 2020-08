Plan de relance : à quoi peuvent s'attendre les secteurs ferroviaire et des transports publics

C'est l'un des volets du plan de relance que le gouvernement doit présenter le 3 septembre : le "plan de reconquête ferroviaire". "On attend l'expression du gouvernement. On a entendu fret, on a entendu petites lignes, on a entendu trains de nuit..", a indiqué le président de la SNCF Jean-Pierre Farandou. "J'espère aussi qu'on aura les moyens d'assurer la régénération du réseau, qui est la brique fondamentale d'un bon système ferroviaire en France".

Un train à Orléans, le 25 août 2020. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

o La renaissance du fret

Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a déjà indiqué que le gouvernement comptait "investir beaucoup dans les infrastructures" pour aider le fret ferroviaire.

La profession a présenté un plan d'action pour doubler sa part à 18% du transport de marchandises en France d'ici 2030 --un objectif entériné par la Convention citoyenne sur le climat. Elle demande que soient investis environ 16 milliards d'euros sur dix ans , essentiellement à la charge de l'État avec une participation de l'Europe et des opérateurs eux-mêmes.

Le gros morceau concerne la rénovation et l'adaptation du réseau . S'ajouteraient notamment des aides au transport combiné (des conteneurs voyageant en train et en camion) et au wagon isolé (pour des dessertes fines, à la carte).

o La rénovation des petites lignes

Jean-Baptiste Djebbari avait lancé en février un programme pour les petites lignes, avant que le coronavirus n'impose d'autres priorités. Il entend diviser en trois catégories ces 9.137 km de lignes très hétérogènes, qui accueillent 17% du trafic TER sur 31% du réseau national .

Les plus importantes rejoindront le réseau structurant financé à 100% par SNCF Réseau, qui n'a pour l'instant pas d'argent pour les entretenir. D'autres relèveront du cofinancement classique entre État et régions. Les dernières, enfin, seront laissées aux seules régions qui statueront sur leur sort, et pourront les fermer ou en transférer la gestion à des acteurs privés.

Selon le préfet François Philizot qui a planché sur la question, "un bon 60% du réseau est menacé", et leur remise en état exige un investissement "de l'ordre de 7 milliards d'euros sur une dizaine d'années" , "aux conditions techniques et financières actuelles".

o Le retour des trains de nuit

Un rapport sur l'avenir des trains de nuit doit être remis au Parlement "à la fin de l'été". Sans l'attendre, Jean-Baptiste Djebbari a annoncé la renaissance de deux lignes "d'ici 2022" , qui seraient Paris-Nice et Paris-Tarbes. Elles s'ajouteraient aux liaisons Paris-Briançon et Paris-Rodez/Latour-de-Carol/Cerbère encore existantes.

o Des lignes nouvelles

La relance pourrait aussi passer par quelques grands travaux , ce qui constituerait une rupture avec la ligne adoptée par l'exécutif depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron aux affaires en 2017.

Le Premier ministre lui-même a plaidé pour la construction de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, qui doit mener sur ses terres catalanes. On pourrait aussi accélérer la construction des liaisons Marseille-Nice, Bordeaux-Toulouse ou Paris-Normandie. Des élus réclament aussi la réalisation de projets qui semblaient enterrés, comme Belfort-Mulhouse.

o Aider la SNCF

Autre dossier important : la situation de la SNCF, qui a perdu près de 5 milliards de chiffre d'affaires de décembre à juin -entre la grève contre la réforme des retraites et la crise sanitaire- et s'enfonce dans le rouge. Jean-Baptiste Djebbari a assuré qu'elle serait aidée "à hauteur de plusieurs milliards d'euros" par l'État . "Plusieurs options sont sur la table : la recapitalisation du groupe ou la reprise d'une part complémentaire de la dette, par exemple".

L'objectif est d'éviter de "se remettre à fabriquer de la dette", alors que l'État en a repris 25 milliards d'euros au 1er janvier. C'est tout le modèle économique du groupe public qu'il faut remettre sur pied. Les bénéfices du TGV doivent par exemple servir à rénover le réseau, mais le coronavirus va contrarier ce schéma pour un certain temps.

o Sauver les transports publics

Les collectivités locales, enfin, attendent un gros coup de pouce de l'État pour combler un trou qu'elles estiment à 4 milliards d'euros cette année dans le budget des transports publics. Sur cette somme, Île-de-France Mobilités réclame 2,6 milliards et a même arrêté de payer la RATP et la SNCF depuis début juillet. La première s'est tournée vers la justice quand la seconde a suspendu des projets, comme la formation des cheminots et l'adaptation des ateliers pour les nouveaux trains.

Des négociations sont en cours, des élus espérant que le plan de relance pourrait aussi aider leurs projets de métros ou tramways.