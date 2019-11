Plan d'urgence pour l'hôpital : «Les grèves ne vont pas s'arrêter»

Très attendu, le plan d'urgence pour l'hôpital dévoilé ce mercredi matin par le gouvernement a reçu un accueil mitigé au sein du personnel soignant de l'établissement hospitalier Lariboisière-Widal, situé près de la gare du Nord (Xe). Francia, aide-soignante fraîchement arrivée dans le service de rhumatologie, se félicite des primes débloquées. « Je touche 1500 euros par mois. Ce coup de pouce est positif », commente la jeune femme.« Je ne m'attendais pas à de telles annonces. Je pensais que le combat était perdu d'avance », se réjouit également Ashley, aide-soignante en réanimation au service des urgences. La jeune femme de 26 ans en poste depuis cinq ans touche entre 1700 et 1800 euros par mois selon le nombre de nuits. « En l'espace d'un an, cinq lits ont fermé sur la vingtaine que compte mon service. Les infirmiers sont de plus en plus nombreux à quitter l'hôpital pour rejoindre le secteur libéral où les salaires sont plus élevés. Nos conditions de travail se sont dégradées et nos rémunérations ne récompensent pas les efforts fournis. J'espère que ces primes vont encourager de nouveaux personnels soignants à revenir vers l'hôpital public. »« Les gens partent parce qu'il y a trop de pression »« Les primes promises sont des avancées mais elles ne correspondent pas aux revendications du personnel hospitalier qui réclame une revalorisation salariale. Quant à la rallonge de 1,5 milliard sur trois ans, espérons qu'elle permettra de financer des créations de postes et de rouvrir des lits », souligne un médecin, qui doute que le gouvernement parvienne à éteindre la fronde dans l'hôpital public. LIRE AUSSI > Agnès Buzyn, veut «refaire de l'hôpital public un joyau national»D'ailleurs, les mesures annoncées laissent de marbre cet aide-soignant. « Les grèves ne vont pas s'arrêter car ce ne sont pas 70 euros mensuels qui vont changer notre vie. Et puis les primes ne comptent ...