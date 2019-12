Plan B : Pourquoi il faut sauver les « espèces parapluie »

A Niort, un parc animalier tente depuis 2015 de sauver un oiseau sauvage menacé d'extinction.

Son nom ne vous dit peut être pas grande-chose, et sa disparition ne vous fera sûrement pas bondir de votre chaise. Pourtant, l'outarde canepetière a un rôle important. Cet oiseau sauvage et agricole est considéré comme une « espèce parapluie ». C'est-à-dire que sa sauvegarde va aussi aider à protéger d'autres espèces. Grâce à une mission de préservation, le parc animalier Zoodyssée, à Niort, tente depuis quelques années d'endiguer l'extinction de l'espèce. Car depuis les années 70, les populations d'outardes ont diminué de 60 %. En cause : la chasse et l'intensification de l'agriculture.

Au plus près du terrain, en France et dans le monde, partez à la rencontre de celles et ceux qui relèvent les défis environnementaux d'aujourd'hui. Plan B, le nouveau rendez-vous vidéo du Monde, tous les dimanches à 21 h 30 sur Facebook.

