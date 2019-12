Plan B : où vont nos vieux smartphones ?

La collecte des téléphones portables usagés permet de limiter leur empreinte écologique. Du reconditionnement au recyclage, voici le trajet des vieux smartphones.

En France, on estime que 30 millions de téléphones portables usagés dorment dans nos tiroirs. Seule une minorité est déposée dans des points de collecte, bien que cela constitue un excellent moyen de limiter leur impact environnemental.

D'abord, parce qu'il est possible de remettre sur le marché 20 % des smartphones en les reconditionnant. Pour les autres, direction le recyclage afin de récupérer les matières premières, comme l'or ou l'argent. Notre journaliste a suivi toutes les étapes de recyclage des téléphones.

Sources :

Le site de l'Ademe

Eco-Systèmes : jedonnemontelephone.fr