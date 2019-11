Des champs d'Afrique à certaines fermes franciliennes, des agriculteurs ont recours à des insectes pour lutter contre d'autres insectes ravageurs pour leurs cultures. Une alternative aux pesticides aussi efficace que spectaculaire.

Des millions de vies humaines sauvées grâce à des insectes ? C'est ce qui s'est passé en Afrique au début des années 1990, grâce à l'introduction de microguêpes dans des champs de manioc ravagés par la cochenille. Selon certaines études, la méthode aurait sauvé vingt millions de personnes de la famine.

A la ferme de Gally, près de Paris, des agriculteurs croient beaucoup à cette alternative au tout-pesticides. Leur héros : le typhlodrome, un insecte hyperefficace pour lutter contre des acariens qui risquent de ravager leurs pommiers.

L'équipe vidéo du Monde a rencontré les découvreurs et les utilisateurs de cette méthode aussi efficace que spectaculaire.

