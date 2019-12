Plan B : Comment des activistes ont bloqué une mine de charbon en Allemagne

Des milliers de militants du mouvement « Ende Gelände » ont réalisé une opération de désobéissance civile pour arrêter l'activité d'une mine de charbon.

« Qu'est-ce qu'on veut ? La justice climatique ! Quand la veut-on ? Maintenant ! ». Pendant plusieurs jours, en juin dernier, des activistes du mouvement écologiste « Ende Gelände » ont investi l'Allemagne. Leur objectif : atteindre la mine de charbon de Garzweiler, en Allemagne, l'une des mines de charbon les plus polluantes d'Europe. Chaque année, ce collectif fait converger plusieurs milliers d'Européens dans le bassin minier rhénan avec pour mission de bloquer les infrastructures. Ils veulent en effet obtenir la fin de l'exploitation de charbon. Cette opération de désobéissance civile est organisée de façon millimétrée dans le plus grand secret. Même au sein des participants, personne ne sait vraiment ce qu'il va se passer. Sauf les organisateurs.

