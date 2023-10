Plainte en diffamation d'Holnest après des "informations calomnieuses" sur un investissement aux USA

Le groupe Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, a annoncé dans un communiqué adressé mercredi à l'AFP avoir porté plainte en diffamation après la publication d'"informations calomnieuses" sur un investissement fait par le groupe familial aux Etats-Unis.

Le site Rue89 Lyon a publié cette semaine une enquête intitulée "la famille Aulas s'envole en jet privé vers des paradis fiscaux", centrée sur la société américaine "Embassair", spécialisée dans l'accueil de jets privés de luxe, que M. Aulas se flatte d'avoir cofondée dans son autobiographie publiée en mars 2023.

"Holnest annonce assigner en justice toute personne diffusant des informations trompeuses visant à la calomnier et à salir l'image de la société et ses collaborateurs", affirme le communiqué d'Holnest que M. Aulas a diffusé sur son compte X (ex-Twitter) dans la soirée de mardi.

L'enquête de Rue89 Lyon détaille la participation d'Holnest dans ce projet qui, selon les mots de M. Aulas, "consiste en la conception d'aérogares intelligentes pour l'aviation privée" et qu'il décrit comme "une aventure passionnante et unique" menée avec deux partenaires.

"Holnest a investi significativement afin de soutenir le développement d'Embassair Group International, créé par la famille Deveaux, bien connue dans le monde de l'aviation" , rappelle le groupe dans son communiqué en précisant que cette société a inauguré en février 2023 un terminal dédié à l'aéroport de Miami.

Dans son enquête, qui a été reprise par différents médias généralistes et spécialisés dans le foot, Rue89 Lyon évoque "un marché fructueux et climaticide" et des "sociétés offshore imbriquées façon poupées russes" administrées par un cabinet luxembourgeois, en précisant avoir utilisé la base de données "Open Lux" compilée par un consortium de médias internationaux à partir de datas publiques disponibles au Luxembourg.

sof/dfa/de