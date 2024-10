Plainte après une cérémonie de l'Action Française dans une nécropole

Des autocollants portant le logo du mouvement monarchiste français d'extrême droite Action française lors de leur réunion intitulée "La France en danger", à Paris, le 13 mai 2023 ( AFP / Thomas SAMSON )

Des élus alsaciens ont dénoncé lundi une "une mise en scène des plus répugnantes" après le dépôt, par l'antenne locale de l'Action française, d'une "stèle" aux "morts de l'immigration" à la nécropole nationale de Mulhouse (Haut-Rhin).

Sur les réseaux sociaux, l'antenne locale de ce mouvement a posté dimanche des photos présentant deux plaques commémoratives, fixées à des palettes de bois et portant l'inscription "Aux enfants de France morts de l'immigration", installées au sol dans l'enceinte de ce cimetière des Première et Seconde guerres mondiales.

"Une nouvelle fois l'Action française vient salir la mémoire commune et opérer une mise en scène des plus répugnantes au cœur de Mulhouse", a dénoncé dans un communiqué le groupe d'opposition municipal de gauche "Mulhouse Cause commune", invitant la mairie à porter plainte.

"Il est grand temps d'ériger les digues nécessaires face à la montée du racisme et des idées d'extrême droite dans notre ville comme dans notre pays", soulignent-ils.

Dans un communiqué publié sur X, le député LFI du Bas-Rhin Emmanuel Fernandes a lui annoncé déposer plainte, notamment pour "profanation de monuments édifiés à la mémoire des morts".

Il a dénoncé le dépôt de cette "fausse stèle prétendument mémorielle", et rappelé que certains des soldats qui reposent dans cette nécropole étaient issus de divisions marocaines ou de l'Armée d'Afrique.