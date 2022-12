Place à Erling Haaland !

La Coupe du monde où sa sélection était absente étant terminée, Erling Haaland va pouvoir rejouer les premiers rôles. En League Cup contre Liverpool, pour commencer. En pleine forme et reposé pour le reste de la saison, l'attaquant norvégien a toute les chances de montrer que le règle Lionel Messi-Cristiano Ronaldo est bien terminé.

Vidéo

La fatigue pour les autres, l'énergie pour lui

Avec un peu d'imagination, il serait possible de dire que son attitude trahit son impatience. Coincé dans le rond central en compagnie du ballon, Erling Haaland attend avec envie le coup d'envoi sifflé par l'arbitre pour le caresser. Voilà plus d'un mois que l'attaquant n'a pas disputé un vrai match de football, plus d'un mois qu'il doit se coltiner des séances d'entraînement aussi fades qu'ennuyeuses. Une éternité pour un môme de 22 ans considéré comme l'un des meilleurs de la planète, surtout quand la plupart de ses collègues et de ses confrères s'affrontent dans une Coupe du monde à laquelle il n'a pas le droit de participer.Ce 17 décembre 2022, la veille de la finale du Mondial opposant l'Argentine à la France , l'avant-centre a donc retrouvé quelques sensations et (évidemment) le bruit des filets qui tremblent lors d'un amical contre Gérone. En une heure de jeu, le Norvégien a pu apprécier le retour de Kevin De Bruyne (lui aussi buteur, sur l'ouverture du score) qui l'a servi sur le break. Puis il est sorti avec le sourire aux lèvres, remplacé par son compatriote Oscar Bobb à la 59minute et sachant pertinemment que la vraie compétition n'était pas loin. Car désormais, c'est le quatrième tour de League Cup et Liverpool qui l'attendent. Enfin !Depuis le 12 novembre et le début de la pause en Premier League, Haaland s'est fait plutôt discret : quelques apparitions ou messages sur les réseaux sociaux, une publicité pour Sky Sport annonçant la reprise prochaine des choses sérieuses… et c'est tout. Actualités obligent, la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com