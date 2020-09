Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PL : Son et Kane crucifient Southampton Reuters • 20/09/2020 à 15:52









PL : Son et Kane crucifient Southampton par Adonis Vesin (iDalgo) Quatre buts pour Son, quatre passes décisives et un but pour Kane. Le duo magique de Tottenham a fait des miracles pour se débarrasser de Southampton (5-2). Les Spurs, tombés d'entrée contre Everton (0-1) avant d'arracher une difficile victoire au Lokomotiv Plovdiv (2-1), s'est rassuré chez les Saints. Les hommes de José Mourinho ont été dominés en début de partie mais la défense menée par Hugo Lloris a tenu bon. Adams (20e) s'est heurté à Davies mais Ings a fini par trouver le chemin des filets (1-0, 32e). Son a égalisé d'un tir dans un angle fermé (45e+2) avant de donner l'avantage sur un relais plein axe de Kane (2-1, 47e). Le Coréen a terminé le travail (64e, 73e). Kane est aussi allé de son but (5-1, 82e) après un poteau trouvé par Lamela. Ings a fini par réduire l'écart sur penalty (5-2, 90e) mais Southampton concède sa troisième défaite en trois rencontres depuis le début de la saison.

