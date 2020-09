Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PL : Everton en tête, 50e but pour Lacazette Reuters • 19/09/2020 à 23:05









PL : Everton en tête, 50e but pour Lacazette par Adonis Vesin (iDalgo) Et de 50 pour Alexandre Lacazette ! Le Français, grâce à son ouverture du score contre West Ham, a atteint la barre des cinquante réalisations sous le maillot des Gunners. Pour sa part, Arsenal s'est imposé 2-1, Nketiah (85e) ayant répondu à Antonio (45e). Après sa victoire 1-0 à Tottenham, Everton a signé son deuxième succès de rang en dominant West Brom 5-2. Calvert-Lewin a inscrit un triplé (31e, 62e, 66e), James Rodriguez a ouvert son compteur chez les Toffees (45e) et Moise Kean (3-2, 54e) avait redonné l'avantage au club de Liverpool, leader du championnat. Diangana avait pourtant lancé les Baggies (1-0, 10e) mais Gibbs et Bilic ont été exclus durant le temps additionnel de la première période. Pereira avait égalisé (2-2, 47e). Leeds a ouvert son compteur en Premier League. Les hommes de Marcelo Bielsa ont battu Fulham 4-3. Alphonse Areola est allé chercher quatre fois le ballon dans ses filets sur les tirs de Costa (1-0, 5e puis 4-1, 57e), Klich (2-1, 41e) et Bamford (3-1, 50e). Mitrovic (34e, 67e) et Reid (62e) avaient relancé la rencontre.

