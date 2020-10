Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PL : City et United renouent avec le succès Reuters • 18/10/2020 à 00:38









PL : City et United renouent avec le succès par Adonis Vesin (iDalgo) Samedi heureux pour les deux clubs de Manchester. Les Citizens se sont défaits d'Arsenal (1-0) grâce au quatrième but de la saison de Raheem Sterling (23e). Leno avait pourtant réalisé un bel arrêt sur la frappe de Phil Foden mais il n'a rien pu faire face à l'international anglais, opportuniste. Seul Saka (25e, 40e) a réussi à se montrer dangereux du côté des Gunners dans un match de faible facture. Manchester United n'a guère eu de mal à se défaire de Newcastle (4-1). Les Magpies ont résisté pendant 86 minutes (1-1, csc Shaw 2e, Maguire 23e). Fernandes, après avoir manqué son premier penalty sous le maillot des Red Devils (58e), a fait céder l'équipe de Saint-Maximin (2-1, 86e). Wan-Bissaka (90e) et Marcus Rashford (90e+4) ont terminé le travail. City et United comptent à présent deux victoires en Premier League cette saison et semblent prêts pour défier respectivement Porto et le PSG.

