Pirès-Pouget : On les appelait les "PP flingueurs"

Au milieu des années 1990, Robert Pirès et Cyrille Pouget, du FC Metz, vidaient leurs chargeurs sur un football français qui commençait déjà à se fatiguer des duels OM-PSG. Puis l'un est devenu une star, l'autre pas. Ou un peu moins, disons. En novembre 2010, les deux hommes, qui ne s'étaient pas vus depuis dix ans, se retrouvaient pour évoquer leur époque dorée.

La première fois que Cyrille Pouget a mis les pieds en Angleterre, il avait obtenu à Liverpool avec le PSG une qualification pour la finale de la Coupe des coupes 1997. La deuxième fois, c'était avec Marseille, pour un match de Ligue des champions face à Chelsea. Les troisième et quatrième, il était venu faire des essais à Bolton et à Portsmouth. La cinquième remonte au 17 novembre 2010, pour des retrouvailles émouvantes avec son ancien binôme Robert Pirès. Ce dernier, alors âgé de 37 ans, venait de décrocher un joli contrat à Aston Villa, tandis que Cyrille, qui avait fait le déplacement de sa Moselle natale dans la journée, vendait des meubles. Les deux anciens internationaux, qui ont joué ensemble à Metz et à Marseille, ne s'étaient plus vus depuis dix ans. Cyrille était évidemment excité à l'idée de retrouver son pote, avec qui il partage quelques mots clés : flingueurs, chenille, Saint-Symphorien, première sélection en équipe de France en remplacement de Patrice Loko en 1996. Des années 1990, monsieur Pouget a gardé l'état d'esprit ainsi que sa femme Maria-Hélène, rencontrée au lycée alors que l'attaquant blondinet préparait son bac scientifique. À cette époque, Robert le cancre - qui a arrêté l'école en troisième - savait sûrement déjà que sa reconversion se passerait sur les plateaux TV. C'est après avoir avalé une bière et un cheeseburger dans un resto du quartier de Hampstead, au nord-ouest de Londres, que Cyrille a vu débarquer son âme sœur professionnelle après qu'elle eut garé son Audi Q7 sur le trottoir d'en face. Il y a eu une longue poignée de mains et plusieurs bises. Trois, quatre, cinq ? On ne les a pas toutes comptées.C'est sur le terrain que tout se passait. En dehors du terrain, on ne se voyait pas trop. Robert, c'était un fêtard, je ne pouvais pas le suivre.J'aimais sortir. On était jeunes, on fêtait les victoires. Et comme on gagnait souvent, on sortait souvent. Faut Lire la suite de l'article sur SoFoot.com