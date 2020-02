Piraté par des hackeurs, le Barça annonce le recrutement de Neymar

N'en déplaise aux supporters barcelonais, Neymar n'est pas encore près de quitter le Paris-Saint-Germain. Samedi 15 février, les internautes se sont emballés sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter, après l'annonce, par des comptes officiels du FC Barcelone, du retour de l'attaquant brésilien au sein du club catalan. Un photomontage, montrant la star affublée du maillot des Blaugranas, a notamment été partagé.Mais le rêve des fans du Barça a fini par rapidement disparaître. Comme le rapporte le journal L'Équipe, le club était seulement victime d'un groupe de hackeurs, nommé « OurMine ». Dans un autre tweet, désormais effacé, ces pirates informatiques ont écrit : « Bonjour, nous sommes OurMine. C'est la seconde fois, le niveau de la sécurité informatique s'est amélioré, mais n'est toujours pas le meilleur. Pour améliorer la sécurité de vos comptes, contactez-nous ». Le club catalan a présenté peu après ses excuses dans une série de tweets, en précisant qu'il va « mener une enquête de cybersécurité et vérifier toutes les plateformes tierces afin d'éviter ce type de problèmes et de garantir le meilleur service à ses socios et à ses supporteurs ».Lire aussi Le tacle du lundi ? PSG : la complainte de Thomas Tuchel OurMine, les professionnels du « hacking »Le groupe de hackeurs OurMine n'en est pas à son premier fait d'armes en la matière. Il s'est notamment déjà illustré en piratant les...