Piratage : la Hadopi a permis de rapporter 87.000 euros, pour un coût de fonctionnement de 82 millions

Si l'institution met en avant l'efficacité de ses "réponses graduées", son bilan financier est moins reluisant.

Une personne consulte une page internet de la Hadopi. ( AFP / THOMAS COEX )

Bilan en demi-teinte pour la Hadopi. La Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet a publié fin juillet son rapport annuel pour l'année 2019. "Depuis 2011, le montant total cumulé des amendes prononcées et portées à la connaissance de la Commission est de 87.000 euros, dont près du tiers pour la seule année 2019", met en avant l'institution, dans ce document repéré par le site Next INpact .

Lancée en 2009, la Hadopi a pour mission de lutter contre le téléchargement illégal avec un système de réponse graduée qui consiste à envoyer un mail d'avertissement aux internautes qui téléchargent illégalement des contenus, avant une éventuelle condamnation, en cas de récidives. "Depuis 2009, ce sont plus de 13 millions d'avertissements qui ont été envoyés et dans 70% des cas, aucune réitération des faits n'est constatée après un premier avertissement", souligne Denis Rapone, le président de l'instance, dans l'avant-propos du rapport annuel.

Si la Hadopi se réjouit de ce bilan, force est de constater que la somme collectée grâce aux amendes est très largement inférieure aux importants frais de fonctionnement de l'institution. Comme le souligne Next INpact , la Hadopi a coûté depuis sa création 82 millions d'euros à l'Etat, dont près de 9 pour l'année 2019. Ce qui équivaut donc à 942 euros dépensés par euro empoché grâce aux amendes.