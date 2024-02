Pippo Inzaghi limogé par la Salernitana

L’addition est Salerne.

Lanterne rouge de Serie A et de nouveau défaite par Empoli vendredi (1-3), la Salernitana a décidé de trancher dans le vif en se séparant de son entraîneur, Filippo Inzaghi. Fabio Liverani, ancienne gloire de la Lazio et dont la dernière expérience sur un banc remonte à l’automne 2022 avec Cagliari, prend le relais. La Salernitana n’a remporté que deux matchs de championnat cette saison (face à la Lazio le 25 novembre, et le Hellas le 30 décembre), reste sur sept rencontres sans succès, et se trouve à six points du premier non-relégable, l’Udinese.…

AB pour SOFOOT.com