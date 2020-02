Piotr Pavlenski placé en garde à vue

Piotr Pavlenski, l'artiste russe qui a revendiqué la diffusion de la vidéo intime de Benjamin Griveaux, provoquant le renoncement du candidat dans la course à la Mairie de Paris, a été placé en garde à vue samedi 15 février, a appris l'Agence France-Presse auprès du parquet de Paris. Il était recherché dans le cadre d'une enquête sur des violences commises le soir du 31 décembre. Selon des informations de BFM TV et du Parisien, sa compagne a également été interpellée et entendue par la police dans la soirée de samedi.Pavlenski, réfugié politique en France, était visé depuis plusieurs semaines par cette enquête, « ouverte pour violences volontaires avec arme ». Il a été arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de cette procédure, a ajouté le parquet, confirmant une information de BFM TV. Cette enquête est sans lien avec la vidéo au c?ur du scandale ayant provoqué le retrait, vendredi, de Benjamin Griveaux de la course à la mairie de Paris, après la diffusion de vidéos et messages à caractère sexuel.Lire aussi Vidéos intimes de Griveaux : y a-t-il encore une vie privée en politique ? Une rixe au cours de la soirée du Nouvel AnPiotr Pavlenski est mis en cause pour avoir participé à une rixe dans la soirée du 31 décembre dans un appartement du 6e arrondissement. Selon le récit d'un participant à l'Agence France-Presse, une dispute aurait éclaté entre plusieurs personnes et l'artiste russe controversé, qui...