Pinturault, prince du combiné par Matthieu Cointe (iDalgo) Très bonne opération pour Alexis Pinturault. À Hinterstoder, le Français a remporté le combiné avec la manière et empoche un quatrième petit globe dans la discipline. Il devance le Suisse Mauro Caviezel (+0"99) et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (+ 1''25). Deuxième à l'issue du Super G en fin de matinée, Pinturault, favori au slalom, avait toutes les cartes en main pour foncer droit vers un cinquième succès cette saison. Cette victoire lui permet aussi de prendre la deuxième place du classement général de la Coupe du Monde, à 32 points du leader, Aamodt Kilde. 11e aujourd'hui, Henrik Kristoffersen (+3"05) limite la casse et complète toujours le podium. À dix courses de la fin, le suspense reste total dans la course au gros globe.

