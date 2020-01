Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pinturault et Muffat-Jeandet sur le podium du combiné de Wengen Reuters • 17/01/2020 à 15:56









Pinturault et Muffat-Jeandet sur le podium du combiné de Wengen par Hugo Chalmin (iDalgo) Grosse surprise ce vendredi à l'occasion du deuxième combiné de la saison en Coupe du monde ! C'est le skieur autrichien Matthias Mayer qui a remporté le combiné de Wengen. Le champion olympique de descente en 2014 et de Super-G en 2018 a parfaitement profité de son avance obtenue ce matin lors de la descente. Une avance que les Français n'ont pas pu rattraper cet après-midi durant le slalom. Alexis Pinturault termine à la deuxième place, à seulement 0''07 de l'Autrichien. Cela suffit au natif de Moutiers pour reprendre la tête du classement général. Il possède désormais deux petits points d'avance sur le Norvégien Henrik Kristoffersen. L'autre skieur tricolore à finir sur le podium se nomme Victor Muffat-Jeandet. Ce dernier pointe à la troisième place de ce combiné à 0''63.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.