Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pinna qualifie le LOSC Reuters • 31/03/2020 à 20:58









Pinna qualifie le LOSC par Victor Gatinel (iDalgo) Le gamer du LOSC a livré une prestation impressionnante face à Lewis Frampton de Brentford à l'occasion de son 1/8e de finale de l'Ultimate QuaranTeam. Il se qualifie sans trembler pour le prochain tour en s'imposant 4 à 0. Le Belge, représentant des Dogues, a tenté 9 frappes, dont 8 cadrées, en ayant 59% de possession. Habituellement très porté vers l'offensive, son adversaire n'a jamais pris sa chance et est resté muet malgré 12 buts lors de ses 3 premiers matchs. Il y aura donc bien un club français parmi les 8 meilleures formations de cet Ultimate QuaranTeam ! En 1/4 de finale Lille tentera de venger le SCO d'Angers face au FC Groningen de Nick den Hamer. Sanchez de l'Istanbul Basaksehir sera opposé au Feyenoord de Jimmy Donckers. Cobra du FC Sion va défier Fifilza de Wolverhampton. Enfin, Middlesbrough cherchera à accéder au dernier carré de la compétition aux dépens du Standard de Liège de ShadooW.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.