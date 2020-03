Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pinna fait le show Reuters • 27/03/2020 à 22:09









Pinna fait le show par Victor Gatinel (iDalgo) Cette nouvelle journée à l'Ultimate QuaranTeam a tenue toutes ses promesses. Stefano Pinna, représentant du LOSC, a livré une bataille intense et pleine de suspense avec le RB Salzbourg de Sercan Raka. Après 3 rencontres c'est bien le club du Nord de la France qui accède au prochain tour (1-1, 2-2 puis 3-2). A chaque fois le gamer des Dogues a ouvert le score avant de se faire reprendre en fin de match par son adversaire triple champion d'Autriche en titre. Dans l'ultime confrontation, il subit l'égalisation à la 90e minute avant de porter le coup de grâce à la dernière seconde sur une volée de Benjamin André. Parmi les surprises de la journée l'élimination de Shellzz (Manchester City) est sans doute la plus marquante. Le Citizen a été poussé par Ali Riza Aygün (PSV Eindhoven) dans un replay où il a pris l'eau (0-0 et 4-0). Solide depuis le début du tournoi, Sezer "Sanchez" Sabriev, de l'Istanbul Basaksehir, a battu 2 à 0 Jake McAlary et son Cheltenham Town. Demain, le SCO d'Angers, représenté par Sneaky, tentera d'imiter Lille face au FC Emmen.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.