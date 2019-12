Pile au lithium : que faire en cas d'ingestion ?

Chaque année, 1200 enfants vont aux urgences après avoir avalé une pile bouton. Pour éviter ce risque, la marque Duracell nous annonce qu'elle va commercialiser des mini-batteries au goût amer à compter du 1er janvier 2020.Mais que faire en cas d'ingestion ? Les pros sont unanimes : « Il ne faut pas laisser de place au doute ! » insiste le Dr Magali Labadie, responsable du centre antipoison du CHU de Bordeaux. « S'il vous semble qu'il manque une pile bouton et que peut-être votre fils ou votre fille l'a ingurgité, appelez le Samu, le 15, ou les centres antipoison (NDLR :01.40.05.48.48 à Paris) », complète le Dr Suzanne Tartière, médecin urgentiste au Samu de Paris et auteure du livre « les Petits gestes qui sauvent » (Ed. Bayard).Si l'enfant a « avalé de travers » et que l'objet se retrouve en fait dans son appareil respiratoire, en général les parents s'en rendent compte parce que c'est la panique à bord, l'enfant tousse, crache... c'est presque un moindre mal. Parce que l'autre cas de figure, quand les enfants ont avalé la fameuse pile au lithium comme un bonbon, est plus sournois. « Juste après on peut penser que tout va bien, et que la pile va ressortir toute seule... alors que quinze jours plus tard, la pile aura fait des dégâts terribles », prévient la toxicologue.Radio obligatoire, et vite !Dans tous les cas rien ne sert de faire tousser les petits ou de les faire cracher, il faut impérativement le radiographier pour localiser la pile. Inutile de chercher pendant plus de dix minutes car, ensuite, le temps est compté.« Cou, thorax mais aussi tête, insiste le Dr Magali Labadie, parce que l'enfant peut aussi bien avoir avalé le petit objet que de l'avoir glissé dans son nez ou son oreille. Les petits sont très imaginatifs. »En revanche mieux vaut ne pas se rendre directement aux urgences, « les services antipoison par exemple, vous indiquera le bon hôpital et car tous ne sont pas équipés. Il ...