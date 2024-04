Pikachu électrise Boca Juniors

Pika Pika a mangé Boca Boca.

Boca Juniors n’est pas qualifié pour la Copa Libertadores cette saison, et le club xeneize participe à la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa. Jeudi soir, les Argentins se déplaçaient au Brésil pour affronter Fortaleza et ils sont repartis les valises pleines, frappés de plein fouet par le plus célèbre des Pokémons. En effet, le piston droit du 10 e du dernier championnat brésilien, Yago Pikachu, qui se fait appeler ainsi car il est fan de la série, a inscrit un doublé, pour faire tomber le club huit fois champion du continent au total. Son quatrième but en trois matchs dans la compétition.…

JF pour SOFOOT.com