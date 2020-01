Piétons en ville : un véritable parcours du combattant

Elle avait pourtant le feu vert piéton pour elle. Le 13 janvier à Paris (XVIe), une fillette est morte écrasée par un camion alors qu'elle traversait sur un passage clouté. Elle est enterrée ce mercredi. Cette tragédie pose des questions sur la sécurité dans les grandes villes où il faut désormais, outre les véhicules sur la route, scanner le trottoir en continu au cas où un vélo, voire un scooter, surgirait, sans oublier de tendre l'oreille à l'affût du bruit bien spécifique d'une trottinette électrique. LIRE AUSSI > Paris : quels sont les lieux accidentogènes pour les piétons ?Sans compter qu'en Ile-de-France, la grève des transports publics a forcé de nombreux travailleurs à chausser leurs baskets. Avec le trafic qui se complexifie, aller d'un bon pas au boulot est devenu très stressant.Au milieu des places et des grands axes pensés pour les voitures, les individus qui se déplacent en mettant (prudemment) un pied devant l'autre ont parfois l'impression d'être des intrus. Sacha Guitry faisait déjà ce constat en 1937, ironisant sur le piéton, « une espèce de microbe qui vit dans les artères et qui a été créé [...] pour rendre la circulation difficile ».Les autos ne sont plus le seul danger. « Nous assistons à une nouvelle guéguerre de territoire : le piéton est attaqué par les trottinettes, vélos, et autre monoroues sur son espace vital, le trottoir », renchérit Laurent Castaignède, spécialiste de la mobilité et auteur d'« Airvore, la face obscure des transports » (Ecosociete Eds, 344 pages, 59 euros). « Un phénomène qui n'a pas plus de trois ans » calcule-t-il. VIDÉO. Paris : dur d'être un piéton, entre scooters, travaux, et priorités non respectées Certes, en octobre, la ministre des Transports a obligé par arrêté ces nouveaux engins à rouler sur la chaussée. Mais ce n'est qu'une règle et les règles ne font pas tout. Les urbanistes parlent de « ligne du désir ...