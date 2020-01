Piétons à Paris : «Je n'ai jamais été aussi stressée»

Sur le trottoir du pont de la Concorde, qui fait face à l'Assemblée nationale, trois vélos coupent la trajectoire des piétons. Caroline, manteau chic blanc cassé et béret, se serre contre le parapet. « Marcher à Paris est devenu un sport à risque, on ne sait jamais d'où le prochain vélo va arriver. » C'est le moment que choisit une trottinette électrique, autre engin qui ne devrait pas être sur le trottoir, pour débouler. LIRE AUSSI > Piétons en ville : un véritable parcours du combattantDe l'autre côté du pont, l'entrée de la place de la Concorde est un point noir du trafic piétonnier dans la capitale. Alors que les voitures roulent à toute berzingue sur les pavés, le flot des marcheurs bloque côté Louvre. « Ça me stresse ces usagers qui se croisent partout dans tous les sens, particulièrement depuis les grèves », confie France.A cet endroit, faute d'un marquage au sol très clair, les cyclistes ont pris l'habitude de passer sur le trottoir pour rejoindre le tunnel des Tuileries. De l'autre côté, le tracé de la piste réservée au vélo pose aussi problème. Elle passe sur un îlot central où la vue spectaculaire sur la tour Eiffel crée un attroupement. Pas de collision, mais des dring dring en pagaille. LIRE AUSSI > Paris : quels sont les lieux accidentogènes pour les piétons ?Nous poursuivons notre chemin en direction des grands magasins, situés à moins de 15 minutes de là, par la rue Royale. La circulation devient plus dense, les automobilistes passent à l'orange, voire franchement au rouge. Les Parisiens qui marchent au pas les regardent tricher sans broncher. « Que voulez-vous ? C'est la jungle ! », glisse Jean-Paul, son petit-fils à la main, avant de s'engouffrer dans la bouche de métro voisine.Sur la perpendiculaire, rue Duphot, où des travaux barrent le trottoir, c'est au tour des piétons de faire n'importe quoi. Ils marchent en plein milieu de la chaussée, les yeux rivés ...