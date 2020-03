Pierre Truche, le procureur de Klaus Barbie, est mort

Il a gravi tous les échelons du corps judiciaire, jusqu'à en occuper les deux postes les plus élevés, au parquet et au siège : procureur général, puis premier président de la Cour de cassation. Magistrat en avance sur son temps, il inventa à Lyon le concept de parquet financier, au début des années 1970, et défendit bien avant l'heure la médiation pénale et les mesures alternatives aux poursuites. Il a participé à de nombreuses commissions, en a présidé quelques-unes (sur la réforme de la justice, les droits de l'homme, la déontologie et la sécurité?) et a dirigé les études de l'École nationale de la magistrature. Mais de sa longue et exceptionnelle carrière dans les cours et tribunaux, on retiendra une image et une formule. Sa crinière blanche et léonine, d'abord, derrière laquelle semblait se protéger les parties civiles, en 1987 au procès de Klaus Barbie, l'affaire de sa vie. Et ce point final percutant, conclusion du réquisitoire précis, concis et mesuré qu'il livra, au terme de huit semaines d'audiences éprouvantes, contre l'ancien officier SS : « Je vous demande de dire que Barbie, à vie, sera reclus. »Lire aussi Il y a 30 ans, le procès Klaus BarbieGrande figure de la magistrature, Pierre Truche s'est éteint le 21 mars, à Lyon, des suites d'un cancer. Il avait 90 ans. « Ce qui est tragique, c'est que cet homme unanimement apprécié et respecté, y compris au barreau, sera inhumé sans que nous puissions lui...