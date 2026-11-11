 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pierre Sage prêt à récupérer son ex ?
information fournie par So Foot 11/11/2026 à 19:51

Ajouter Boursorama à vos sources

Pierre Sage prêt à récupérer son ex ?

Pierre Sage prêt à récupérer son ex ?

L’infernale valse de novembre. Plus que jamais sur la sellette à Crystal Palace, Pierre Sage entrouvrait la porte à un retour au RC Lens , qui vient tout juste de limoger Yannick Cahuzac après la catastrophe de Côme puis le revers en championnat contre l’OM. Le quotidien espagnol AS avance que l’Aindinois ne serait pas contre un retour dans le club qu’il a mené la saison dernière jusqu’à une qualification en Ligue des champions.

Didier Digard rayé de la short-list ?

Tout laisse à croire que Pierre Sage pourrait très vite retourner dans l’Artois : la faculté des clubs anglais à dégager ses coachs à la moindre secousse, le président lensois Joseph Oughourlian qui verrait d’un bon œil ce retour, et, selon RMC Sport , le fait que Didier Digard n’est pas dans la course au poste (en attendant de savoir s’il s’agit d’un refus de la part du coach fraîchement limogé du Havre ou un désintérêt des dirigeants Sang et Or).…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank