Pierre Sage prêt à récupérer son ex ?

L’infernale valse de novembre. Plus que jamais sur la sellette à Crystal Palace, Pierre Sage entrouvrait la porte à un retour au RC Lens , qui vient tout juste de limoger Yannick Cahuzac après la catastrophe de Côme puis le revers en championnat contre l’OM. Le quotidien espagnol AS avance que l’Aindinois ne serait pas contre un retour dans le club qu’il a mené la saison dernière jusqu’à une qualification en Ligue des champions.

Didier Digard rayé de la short-list ?

Tout laisse à croire que Pierre Sage pourrait très vite retourner dans l’Artois : la faculté des clubs anglais à dégager ses coachs à la moindre secousse, le président lensois Joseph Oughourlian qui verrait d’un bon œil ce retour, et, selon RMC Sport , le fait que Didier Digard n’est pas dans la course au poste (en attendant de savoir s’il s’agit d’un refus de la part du coach fraîchement limogé du Havre ou un désintérêt des dirigeants Sang et Or).…

TJ pour SOFOOT.com