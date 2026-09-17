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Pierre Sage nie des tensions avec son président
information fournie par So Foot 17/09/2026 à 09:50
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Pierre Sage nie des tensions avec son président

Pierre Sage nie des tensions avec son président

De l’eau dans le gaz. En mauvaise posture depuis quelques jours suite à ses débuts compliqués à Crystal Palace – 3 défaites en 4 matchs et une triste 16 e place en Premier League –, Pierre Sage s’est exprimé devant la presse mercredi au sujet d’éventuelles tensions avec son président .

« Comme vous l’avez dit, ce n’est qu’une rumeur », a posé l’ancien entraîneur du RC Lens. « Ce n’est pas officiel. Si vous voulez avoir la vraie version de cette histoire, adressez-vous à Steve Parish. Je lui en ai parlé il y a quelques jours, mais il n’y a aucun problème avec ça. »

TM pour SOFOOT.com

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