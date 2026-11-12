Pierre Sage connaît son sort à Palace
The end . Bien mal en point depuis le début de saison, à l’image de sa position de lanterne rouge, Crystal Palace a fini par trancher dans le vif : Pierre Sage n’est plus le coach des Eagles .
Un bilan catastrophique
Dans un communiqué, le club londonien a officialisé une nouvelle qui flottait déjà dans l’air lors de la dernière trêve internationale, alors son staff quitte aussi la capitale anglaise. « Crystal Palace Football Club peut confirmer que Pierre Sage a quitté son rôle de manager », est-il indiqué dans le communiqué, alors que Palace remercie le coach tout en lui souhaitant le meilleur pour la suite.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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