Pierre Sage, comme une image

Nommé après le départ de Fabio Grosso, et en attendant que les dirigeants lyonnais trouvent un remplaçant à l'Italien, Pierre Sage a impressionné samedi à Lens (3-2). Tronche absolue de la tactique et excellent pédagogue, celui qui devra faire cicatriser l'OL ce mercredi au Vélodrome mérite une présentation.

« Vous allez sur Google images et vous tapez “la vie vs la réalité”. » Karim Mokeddem a une façon bien particulière d’illustrer le parcours de son copain. Une image avec un petit cycliste face à un chemin facile en haut, et un petit cycliste face à un chemin tortueux en bas, apparaît. « Eh bien la carrière de Pierre, c’est ça. » Nommé à la tête de l’OL à la suite du licenciement de Fabio Grosso, jeudi dernier, Pierre Sage continue de vivre sur des montagnes russes. Pour sa première expérience de numéro un sur un banc si prestigieux, sur un banc professionnel tout court, le Rhodanien de 44 ans a laissé une belle impression malgré la défaite à Lens, samedi à Bollaert (3-2). Tellement que les dirigeants lyonnais se demanderaient s’ils ne devraient pas laisser un peu plus de temps au directeur du centre de formation. Dans tous les cas, c’est bien lui, qui n’a pas encore de page Wikipédia, qui sera debout dans la zone technique du Vélodrome ce mercredi, habillé de la doudoune des Gones.

Le goût de la transmission

Sous ses ordres, alors qu’il n’avait pris en charge le groupe que depuis 48 heures, les joueurs lyonnais ont montré un visage encore jamais vu depuis le début de cette saison catastrophique. Certes, actuellement, Lens n’est plus le rouleau compresseur de l’an passé, et Lyon est encore loin d’être rétabli, mais il y a eu des séquences rassurantes. Pas une surprise pour Mokeddem, dont Pierre Sage était l’adjoint lors de la saison 2018-2019, à Lyon La Duchère : « On sentait qu’il y avait un plan de jeu clair en défense et en attaque. Tout ce qu’on fait, on le fait ensemble. Il y avait cette idée de phases de préparation pour aspirer, puis chercher de la verticalité à l’opposé. Dans les intentions de jeu, il y avait une patte. Il leur a donné une liberté offensive avec une rigueur d’organisation. » Tout ça en deux jours. La capacité à transmettre ses idées, c’est là l’une des grandes forces de Sage.…

Tous propos recueillis par LT.

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com