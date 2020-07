Pierre Hurmic : " Les Girondins nous promènent "

Premier maire de Bordeaux étiqueté à gauche depuis 73 ans, Pierre Hurmic trouve le temps de recevoir, alors qu'il est en pleine installation dans ses nouveaux bureaux. "Parce que les Girondins, c'est un sujet important." L'écologiste tient à faire savoir à la direction du club bordelais qu'il faudra compter avec lui, surtout si elle ne se décide pas à changer radicalement de cap.

Aidons les Girondins à avoir l'air moins cons

"À Bordeaux, il y a eu des périodes fastes, mais également des creux. Le club n'a pas toujours été en haut du classement. Mais il n'y a jamais eu chez les supporters un tel malaise, une telle hostilité, qu'actuellement à l'égard de monsieur Longuépée."

J'ai commencé le vélo très, très jeune, jusqu'à le pratiquer à un bon niveau amateur au Pays basque, d'où je suis originaire. Les cols, ça me connaît. Je rêvais d'être champion cycliste et de faire le Tour de France.Le vélo, seulement comme moyen de locomotion. En revanche, je cours un semi-marathon tous les samedis matin, parce que ça fatigue plus vite que le vélo. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, cela me permet d'avoir ma dose d'efforts en deux heures.J'ai peu de références, je ne suis pas d'une famille de footeux. J'ai commencé à m'y intéresser en qualité d'élu, parce que j'ai toujours considéré que c'était un sujet essentiel à Bordeaux, et qu'il était très mal traité par la majorité précédente, qui ne s'impliquait pas assez.Non, mais en tant qu'élu, on se doit de s'intéresser à tous les sujets. Et le football est un sujet à dimension politique, pas seulement sportive.À Bordeaux, on a la chance d'avoir un club de supporters bien composé, qui a bonne réputation. S'il n'y a pas de débordements, je pense que c'est dû à la façon dont les Ultramarines sont structurés, organisés.