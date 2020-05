Pierre Gattaz : "On a confiné beaucoup plus durement en France que partout ailleurs"

L'ancien président du Medef appelle à un "plan de relance massif" à l'échelle européenne, pointant au passage des "différences" dans l'impact économique du confinement selon les pays.

Pierre Gattaz, le 12 juin 2018, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'Europe se remet progressivement à tourner, après de longues semaines de paralysie économique. En France, l'activité a ainsi plongé de 27% au mois d'avril en raison du confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. L'ex-patron des patrons Pierre Gattaz estime qu'il "y a eu des différences" dans l'impact du confinement sur l'activité selon les pays.

"J'ai l'impression qu'on a confiné beaucoup plus durement et violemment économiquement en France que partout ailleurs", a t-il estimé mardi 12 mai, à l'antenne de BFM Business . "Les pays qui s'en sortent le mieux ont une économie qui marche bien, un tissu industriel fort qui permet une bonne réactivité, et un dialogue social pragmatique et pas politique", a t-il encore commenté.

"Un plan Marshall européen" ?

Sur la question du soutien à l'économie européenne, le président de Business Europe estime qu'il "faut un plan de relance massif". "Il faut qu'on se mette en marche tous ensemble, mais je ne suis pas sûr que ça suffira. "Un plan Marshall européen ne me parait pas idiot" , a t-il encore commenté.

Graphique monrant l'évolution des estimations de l'Insee concernant les pertes d'activité économique liées au confinement, par secteur d'activité ( AFP / )

"Les Etats-Unis ont mis 2000 milliards sur la table. Il faudra un plan de relance intelligent pour sauvegarder la compétitivité des entreprises. La plus mauvaise solution, c'est d'augmenter les charges et les impôts. Surtout pas! ", affirme t-il dans la lignée des déclarations de Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. "Pour éviter une crise sociale majeure, il faudra injecter de l'argent". "C'est pas tellement la crise économique qui est grave. C'est la crise sociale qui va derrière!" , a t-il prévenu.

Sous l'effet du coronavirus, le premier trimestre 2020 a vu la destruction de 453.800 emplois dans le secteur privé, soit une baisse de 2,3% par rapport au trimestre précédent, provoquée notamment par un effondrement de l'intérim, selon une estimation provisoire de l'Insee.

.

Début mars, la banque centrale avait estimé la croissance de l'économie française à 0,1% au premier trimestre 2020. La chute de 27% de l'activité s'entend par rapport au niveau qui aurait été atteint si elle avait continué à croître à ce rythme en avril.

L'ensemble des secteurs les plus exposés aux mesures de confinement, soit l'industrie hors agroalimentaire, la construction, et les services marchands hors loyers et intérêts des prêts bancaires, ont vu leur activité réduite de 40% en avril contre 50% durant la deuxième quinzaine de mars.

"Pour le mois de mai et l'après-confinement, les entreprises anticipent un début de reprise de l'activité, à l'exception de l'hébergement et de la restauration", mais cette reprise "serait loin d'effacer les baisses des deux mois précédents", prévient encore la note.