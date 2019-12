Pierre Gasly : « Je fais tout pour un jour me bagarrer pour le titre de champion du monde de F1 »

Le jeune pilote français, qui vient de décrocher son premier podium, s'apprête à disputer le dernier Grand Prix de la saison, dimanche, à Abou Dhabi.

En montant pour la première fois de sa jeune carrière sur un podium de formule 1, Pierre Gasly a également battu un record. A 23 ans, 9 mois et 10 jours, il est devenu, le 17 novembre au Brésil, le plus jeune pilote français à terminer à l'une des trois premières places d'un Grand Prix - la deuxième -, derrière son ancien coéquipier chez Red Bull, Max Verstappen. Le pilote de l'écurie Toro Rosso, qui s'apprête à boucler dimanche 1er décembre, sa deuxième saison pleine en F1 à Abou Dhabi, se livre au Monde sur ses ambitions.

Avec cette 2e place inattendue au Brésil, on imagine que votre état d'esprit est serein au moment de disputer le dernier Grand Prix de la saison.

Pierre Gasly : Oui, ça a été une très bonne semaine, avec de bons moments. Il y a eu quelques célébrations avec toute l'équipe pour profiter de ce podium, qui a été assez incroyable. Et après, on s'est immédiatement concentrés sur la dernière course, avec notamment un travail en simulateur. Le championnat est très serré et il faut bien achever la saison avant de préparer la prochaine.

Racontez-nous ce premier podium au terme d'une course rocambolesque...

Tout a vraiment commencé en qualifications. On termine juste derrière les « tops teams » qui sont trop rapides pour nous. La 7e place pour une écurie comme la nôtre, c'est équivalent à la pole position du milieu de peloton. Ensuite, en course, je savais qu'il y aurait une bonne opportunité si l'on arrivait à rester placé pour être la première voiture à profiter en cas d'incidents devant entre les favoris. J'avais un bon rythme, j'arrivais à creuser à l'écart.

