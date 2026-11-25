( AFP / GERARD JULIEN )

Les Laboratoires Pierre Fabre vont investir une vingtaine de millions d'euros pour "doubler" leur production de principes actifs nécessaires pour des traitements contre le cancer sur leur site de Gaillac (Tarn), ont-ils indiqué mardi dans un communiqué.

Cet investissement "de près de 20 millions d'euros", annoncé à l'occasion du sommet Choose France par les Laboratoires Pierre Fabre, est "destiné à agrandir et moderniser leur atelier de chimie fine" et "permettra de doubler les capacités de production de principes actifs en oncologie" ainsi que "préparer l'arrivée de deux nouvelles molécules actuellement en développement clinique", a détaillé le groupe.

Les activités en lien avec l'oncologie sont un "moteur de développement de l'entreprise" et ont "généré 565 millions d'euros de revenus en 2025, soit 41 % du chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique" du groupe, selon le communiqué.

En 2025, les Laboratoires Pierre Fabre, qui fabriquent près de 90 % de leurs produits en France et emploient 10.000 collaborateurs dans le monde, ont réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, dont 71 % à l'international, ont-ils rappelé.