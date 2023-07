information fournie par So Foot • 17/07/2023 à 22:37

Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche de l’OM

OK, cette fois c’est d’un vrai grand attaquant dont il s’agit.

Quelques heures après la signature du jeune Portugais Iuri Moreira, mais surtout l’échec Iliman Ndiaye, qui a décidé de rester à Sheffield United, l’OM aurait bien accéléré sur un dossier brûlant alors que le club cherche à se renforcer en attaque. Selon Foot Mercato, Pierre-Emerick Aubameyang et les Phocéens seraient proches de trouver un accord contractuel. L’international gabonais de 34 ans, convaincu par le projet marseillais, pourrait donc rapidement débarquer sur la Canebière, à condition que les Olympiens se mettent d’accord avec Chelsea, ce qui n’est pour l’instant pas le cas. Le natif de Laval a encore un an de contrat avec les Blues et fait également fantasmer quelques clubs saoudiens (pour changer).…

LT pour SOFOOT.com