Pierre Bordage : « J'ai ressenti une ambiance de fin du monde »

Ironie du sort : la sortie de son prochain roman Métro Paris 2033 : Rive gauche, qui imagine les Parisiens confinés dans le métro alors que la Terre, irradiée, n'est plus habitable, est reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Le confinement est un thème récurrent dans les œuvres de l'auteur (Abzalon ou Chroniques des ombres) qui aime mettre l'humanité à rude épreuve pour mieux analyser ses failles, mais aussi souligner ce qui pourrait constituer ses forces. On trouve toujours une lueur d'espoir chez Pierre Bordage, qui voit en cette crise brutale du coronavirus le moyen de repenser nos relations.

Le Point Pop : Un tiers de la population mondiale est désormais confinée et l'épidémie de coronavirus continue à se propager, la réalité n'a-t-elle pas rattrapé la fiction ?

Pierre Bordage : Même si la pandémie est une thématique bien connue et souvent allégorisée par les films de zombies, je ne pense pas que la réalité rattrape la science-fiction. On savait que cela arriverait d'une façon ou d'une autre. Il y a en permanence des attaques virales. J'ai récemment lu un article expliquant que la disparition de la biodiversité a créé un appel d'air pour les virus qui ne trouvent plus d'hôtes dans la nature ou à l'état sauvage. On a longtemps cru que le monde naturel était

