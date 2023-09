Pierre Aristouy, la bonne tambouille

Propulsé en catastrophe à la tête du FC Nantes en mai, sauveteur du club en juin, déjà sur la sellette en août, Pierre Aristouy a redressé la barre avec ses idées, ces dernières semaines, clouant le bec des Kita. Novice en Ligue 1, ce produit de la Jonelière est en train de faire de ce pari une réussite.

« Pierre, c’est l’ADN du FC Nantes. Il va pouvoir faire ce lien entre la formation et les professionnels, ce qui n’était pas trop le cas depuis quelques années. L’ambition est de retrouver un projet et une identité de jeu nantais, c’est-à-dire une culture, un état d’esprit, ces valeurs propres à notre club. » Ces doux éloges à l’intention de Pierre Aristouy, signés du directeur général du FC Nantes Franck Kita, sont datés du 6 juillet – date de reprise à la Jonelière. Un mois plus tôt, le jeune entraîneur (43 ans) avait validé sa mission de quatre matchs à la tête de l’équipe en sauvant le club à l’issue d’une dernière journée miraculeuse face à Angers (1-0), et sa direction avait conforté à son poste ce bizut sorti de l’académie. Malgré un test d’entrée réussi et ce discours de façade du board annonçant le début d’une belle histoire, les premiers nuages pour le coach sont apparus dès le début du mois d’août, entre la fin d’une phase de préparation – il est vrai – mollassonne et l’entame du nouvel exercice, sur fond de guéguerre entre Franck – derrière la désignation d’Aristouy – et le retour au premier plan du père et président, Waldemar Kita.

Une titularisation en Ligue 1

Dans ce contexte ubuesque, les premières défaites en Ligue 1 (contre Toulouse et à Lille) ont véritablement placé l’ancien attaquant sur un siège éjectable, avant que deux nuls contre Monaco (3-3) et l’OM (1-1) ne fassent souffler tout le monde. Depuis la sortie de la trêve internationale, Aristouy et son équipe ont pris leurs marques, les recrues ont fait leurs preuves, Nantes a ouvert son compteur de victoires avec brio (0-1 à Clermont et 5-3 contre Lorient) et il n’est plus question d’aller sonder Christophe Galtier ou qui que ce soit du côté des Kita. Soutenu par les tribunes et le vestiaire, le technicien peut enfin travailler sereinement, ce qui est devenu un luxe chez l’octuple champion de France. Un club où est « né » le Pierre Aristouy joueur, monté dans la cité des ducs de Bretagne depuis les Landes pour y être formé pendant cinq ans et lancé en professionnel (1999), sans jamais réussir à y trouver sa place jusqu’à so

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com