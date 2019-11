Pickpockets : les vols ont bondi de 59 % dans les transports parisiens

« Pour ne pas tenter les pickpockets, fermez bien votre sac et surveillez vos effets personnels. ». Le message est maintenant diffusé dans de nombreuses stations de métro parisiennes. Jeudi 14 novembre, à l'occasion d'un déplacement à la station Bonne-Nouvelle sur le thème de la sécurité, Valérie Pécresse, la présidente (Libres !) d'Île-de-France Mobilités (IDFM), a révélé que, sur les dix premiers mois de l'année, le nombre de vols avait augmenté de « 60 % dans le métro » et le RER parisien, passant ainsi de 4 721 à 7 485, comme le rapporte Le Parisien.Les lignes les plus touchées sont également les plus touristiques. Dans le détail, les vols recensés à Châtelet-Les-Halles ont doublé (passant de 165 à 322), La Défense compte 227 délits (contre 114) et 199 vols ont été commis à la station Opéra-Auber-Havre-Caumartin contre 66 l'année dernière. Ce sont précisément sur ces trois gares parisiennes que Valérie Pécresse souhaite se concentrer.Si le nombre de vols augmente, celui des interpellations gonfle aussi. « Sur la même période, le nombre d'interpellations de pickpockets effectuées par les agents du Groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GSPR) a augmenté de 104 % », rapporte Stéphane Gouaud, le directeur de la sûreté de la RATP, cité par Le Parisien.Lire aussi Pollution sonore : les ravages du bruit sur la santé des Franciliens785 agents de sûreté supplémentairesD'après les...